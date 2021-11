[아시아경제 배경환 기자] 성남시 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 곽상도 전 의원에게 사전구속영장을 청구했다.

29일 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈)은 곽 전 의원에 대해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 혐의로 이날 오후 4시30분경 사전구속영장을 청구했다고 밝혔다.

곽 전 의원을 피의자 신분으로 불러 조사한 지 이틀 만으로 심문은 내달 1일 오전 서보민 영장전담 부장판사 심리로 진행된다.

수사팀은 곽 전 의원이 대장동 개발 사업에 뛰어든 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 구성하는 데 도움을 주는 대가로 아들을 통해 퇴직금 등의 명목으로 50억원을 챙긴 것으로 보고 있다. 곽 전 의원은 지난 수사에서 화천대유 측에 도움을 준 일이 없고 그럴 위치에 있지도 않았다며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

