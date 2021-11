대방산업개발, ‘포항펜타시티 대방 엘리움 퍼스티지’ 분양 관심

[아시아경제 류태민 기자] 대방산업개발은 지난 18일 견본주택을 오픈한 ‘포항융합기술산업지구-펜타시티 대방 엘리움 퍼스티지 Ⅰ·Ⅱ’의 본격적인 분양에 나섰다고 29일 밝혔다.

경상북도 포항시 북구 흥해읍에 조성되는 이 단지는 총 1328가구로, 전용면적 84㎡, 116㎡, 117㎡ 등 3가지 타입으로 구성된다. 주차대수는 법정 주차대수인 1.5대보다 많은 가구당 181대로 총 2403대 주차공간이 조성된다.

‘포항펜타시티 대방 엘리움 퍼스티지’는 분양권 전매가 가능한(소유권등기이전) 비규제지역에 위치한다. 2주택자여도 1%의 취득세가 적용되고 주택담보대출이 최대 LTV 70%가 적용된다.

이 단지는 바이오, 신약 등 미래형 산업단지를 배후에 두고있으며, KTX포항역 등 광역교통 역세권에 들어선다.

교통여건도 우수하다. 2023년 개통예정인 동해중부선 포항-삼척이 완공되면 동해선과 연계해 부산과 강릉까지 연결된다. 또한 12월 개통예정인 포항-울산 동해남부선 역시 이용가능하다. 동해대로, 영일만대로가 인접해있으며, 대구-포항, 포항-울산 간 고속도로 접근이 용이하다. 성곡IC를 통해 7번 국도를 이용할 수 있으며, 포항-영덕간 고속도로가 2023년 완공예정이다.

대방그룹 분양 담당자는 “포항에서 대방그룹이 첫 선을 보이는 만큼, 랜드마크 대단지에 걸맞게 단지내 커뮤니티시설도 다양하다”며, “피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 작은도서관, 북카페, 키즈룸 등 입주민들의 취미와 건강을 중점적으로 배려했다”고 강조했다.

