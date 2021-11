세계에서 5번째로 긴 '보령 해저터널'…다음달 1일 전면 개통

착공 11년 만에 개통…4881억원 투입

대천 해수욕장~안면도 영목항 10분만에 이동

국내 최장 해저터널로 우리나라 도로·터널 역사를 새롭게 쓴 '보령 해저터널'이 착공 11년 만인 다음달 1일 개통한다.

국토교통부는 충남 보령시 신흑동 대천항에서 오천면 원산도를 연결하는 국도 77호선 보령-태안 간 해저터널을 다음달 1일 오전 10시부터 전면 개통한다고 29일 밝혔다.

보령 해저터널은 국내 시공기술로 완성되는 국내 최장 해저터널로 우리나라 도로·터널의 역사를 새롭게 썼다. 2010년 12월 착공해 공사기간이 약 11년에 달하며, 총사업비 4881억원이 투입됐다.

보령 해저터널은 6.9㎞로 세계에서 5번째로 길다. 일본 동경아쿠아라인(9.5㎞), 노르웨이 봄나피요르드(7.9㎞), 노르웨이 에이커선더(7.8㎞), 노르웨이 오슬로피요르드(7.2㎞) 다음이다.

총연장 6.9㎞ 중 순수 해저구간이 5.2㎞에 달하며, 해수면으로부터는 최대 80m 하부에 위치한다. 해저구간 공사 시 국내 최초로 발파 굴착방식인 NATM 공법을 도입했다. 공사 중 터널 내 해수유입을 효과적으로 차단하기 위해 IMG(지능형멀티그라우팅) 시스템을 개발해 우리나라 건설 기술력의 위상을 높였다.

또 터널의 안정성과 내구성을 확보하기 위해 일반 육상 터널보다 콘크리트 라이닝의 두께와 강도를 강화했고, 부식방지용 록볼트 적용 등 터널의 안전을 최우선으로 고려해 시공했다.

보령 해저터널이 개통되면 2019년 말 완료된 보령~태안 2공구(원산도~안면도)와 연결돼 대천 해수욕장에서 안면도 영목항까지 운행거리가 95㎞에서 14㎞로 단축된다. 소요시간은 기존 90분에서 10분으로 80분 줄어든다.

이윤상 국토부 도로국장은 "보령 해저터널의 개통을 통해 바다로 단절돼 있던 국도 77호선을 연결하고, 보령과 태안 지역이 10분 내 동일 관광권, 생활권으로 형성됐다"며 "주민과 관광객들의 이동 편의 향상은 물론 물류 처리도 한층 원활해 질 것으로 기대된다"고 말했다.

