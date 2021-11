신협 모바일 플랫폼 '온뱅크'…출시 2년만에 예·적금 10조원 돌파

[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회 모바일 플랫폼 ‘온뱅크’가 출시 2년여 만에 예·적금 총액 10조원을 돌파했다.

29일 신협중앙회에 따르면 지난 21일 기준 온뱅크 예·적금액은 10조3744억원이다. 가입자는 매월 평균 약 6만명씩 유입돼 현재 130만명을 넘어섰다.

신협중앙회는 송금 이체 절차를 확 줄인 간편 이체가 인기요인이라는 평가다. 온뱅크 간편이체는 OTP같은 보안매체 없이 300만원까지 계좌송금이 가능하다. 해동 한도 내에서는 100만원까지 메신저 등으로 보낼 수 있다. 온뱅크 전체 이체의 92%가 간편이체로 이뤄졌다.

또 저율과세 혜택을 창구방문 없이 이용할 수 있도록 했다. 기존에는 저율과세 혜택을 위해 영업점을 직접 찾아야 했다. 현재 수신액의 34%(3조5405억원)은 저율과세 상품으로 유입됐다.

온뱅크 전용 모바일 상품도 인기다. 신협 수신 평균금리를 적용한 공통금리 전용상품을 구성해 비과세혜택을 누리는 ‘유니온’ 상품이나 각종 모임 및 동호회를 위한 ‘온(溫)모임통장’, 대출상품 ‘815마이포켓 신용대출’ 등이 있다.

