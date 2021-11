서울시-강남구청, 서울의료원 공동주택 건립 두고 갈등 재점화

[아시아경제 김민영 기자] 정순균 강남구청장이 서울시가 서울의료원 남측부지에 공동주택 건설을 가능하도록 한 데 대해 "행정소송 등 가능한 방법을 동원해 이를 저지하겠다"고 밝히면서 서울시와 강남구간 갈등이 재점화할 것으로 보인다. 서울의료원 부지는 활용방안을 놓고 이미 수차례 서울시와 강남구가 갈등을 빚었던 땅이다. 강남구청이 행정소송까지 불사하겠다고 밝힌 상황이어서 향후 추진 과정에서 양측의 줄다리기가 예상된다.

앞서 지난 24일 열린 서울시 도시·건축공동위원회에서 강남구 삼성동의 옛 서울의료원 부지 남측에 공동주택을 짓도록 하는 지구단위계획 변경안이 수정가결됐다. 이에 따라 옛 서울의료원 남측 부지 일부에 공동주택이 공급된다.

정 구청장은 "그동안 강남구는 공동주택 대안을 제시하며 대화와 타협을 통해 이 문제를 해결하려 오세훈 시장과의 면담을 요청했으나 서울시는 일체 응하지 않았다"며 "그동안 여러차례 서울시장과의 면담을 공식·비공식 채널을 통해 요청했음에도 일절 응하지 않고 지난 24일 전격적으로 위원회를 열어 이런 결정을 내린 데 대해 유감"이라고 강하게 반발했다.

앞서 서울시는 서울의료원 옛 부지활용을 놓고 강남구와 충돌했었다. 서울의료원 남측 부지에 서울시가 공공임대주택 3000가구를 공급하겠다는 계획을 밝히자 강남구가 소송까지 불사하겠다며 반발했다. 당시에도 정 구청장은 온라인 기자회견을 열어 "서울시가 독단적으로 지구단위계획을 변경할 경우 행정소송을 비롯한 모든 가능한 방법을 동원해 막아낼 것"이라고 밝혔다. 서울시 역시 계획을 철회하지 않겠다는 입장이어서 이를 둘러싼 갈등은 현재 진행형이다.

정 구청장은 “정부의 8.4대책에 따른 서울의료원 북측부지 공공주택 3000호 공급계획도 해결되지 않은 상황에서 서울시가 남측부지에 추가로 공동주택을 지으려고 하는 것은 국제교류복합지구 지구단위계획 취지나 강남의 미래 발전에 전혀 부합하지 않는다”고 지적했다. 구는 조만간 서울행정법원에 행정소송을 제기할 계획이다.

김헌동 서울주택도시공사(SH) 사장이 ‘반값 아파트’ 후보 부지로 서울의료원, 세텍(SETEC) 등을 거론한 것에 대해서도 반대의사를 분명히 했다. 정 구청장은 "토지임대부 반값 아파트를 짓는다는 취지에는 공감하지만 부지에 대해서는 재고해야 한다"고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr