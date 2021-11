[아시아경제 지연진 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 5,200 등락률 +8.47% 거래량 3,299,293 전일가 61,400 2021.11.26 10:24 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 이 24일 코로나19 슈퍼 변이 발견 소식이 전해지며 주가가 또 급등세다.

씨젠은 이날 오전 9시58분 기준 코스닥 시장에서 전일대비 6.68%(4100원) 상승한 6만5400원에 거래되고 있다.

한 번에 수십 가지 돌연변이가 반영된 코로나19 변이종이 남아프리카공화국과 보츠나와에서 발견됐다는 소식이 주가 상승의 모멘텀이 된 것으로 보인다.

이날 자정 기준 코로나19 확진자수는 3938명으로 지난 24일 이후 연일 4000명 안팎의 급증세가 이어지고 있다. 씨젠은 올들어 코로나19 확진자가 처음으로 4000명 넘게 발생한 지난 24일에도 12.97% 상승한바 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr