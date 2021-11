[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 신라젠, 네오이뮨텍 주식 100만주 101억에 양도 결정신라젠 '펙사벡', 中에서 흑색종 임상1b·2상 진행[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close =현금 유동성 확보 위해 네오이뮨텍 주식 100만주 101억원에 양도 결정

◆ 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 30,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,500 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 연일 최대! “ㅇㅇㅇ”주목주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close =500억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 디지캡 디지캡 197140 | 코스닥 증권정보 현재가 6,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,710 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 “셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은…[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련주 지금 저점 매수하세요!! close =코스닥시장본부, 채권자에 의한 파산신청설에 대한 조회공시 요구

◆ CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 160,900 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 '라라랜드' 품은 CJ ENM…물적분할의 악몽 지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close =코스닥시장본부의 조회공시 요구에 대해 SM엔터테인먼트( 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 74,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,300 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아다시 상한가 찍은 디어유…9만원 돌파[클릭 e종목]"에스엠, 가장 저평가된 기획사"…목표가↑ close ) 지분 인수를 검토 중이지만 확정된 바 없다고 답변

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr