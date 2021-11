이재명 기본소득 비판한 교수, 與 징계 회부…진중권 "李 집권하면 어떤 일 벌어질지"

'이재명 기본소득 비판' 이상이 교수, 與 윤리심판원 회부

진중권 "민주당의 이재명 아닌 이재명의 민주당"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 기본소득을 강하게 비판했던 이상이 제주대 교수가 민주당 윤리심판원에 징계 회부된 가운데 24일 진중권 전 동양대 교수는 "행여 이재명이 집권하면 이 나라에 어떤 일이 벌어질지"라고 우려의 목소리를 냈다. 이 교수는 민주당 대선 경선 당시 이낙연 전 대표의 복지국가비전위원회 위원장을 맡은 인물이다.

진 전 교수는 이날 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이재명 비판했다고 언론사들이 선관위 제재를 받고, 이재명 비판했다고 이상이 교수가 징계를 받는다"며 이같이 말했다.

앞서 이 교수는 이날 "민주당 윤리심판원에 징계 회부되었다는 통보를 받았다"고 밝혔다. 그는 자신의 페이스북을 통해 "정말 어이없고 기가 찬다. 이재명의 민주당은 내부의 공개 비판에 재갈을 물리기 위해 비판자를 축출하는 '낡고 비루한 정당'으로 전락한 것인지 묻고 싶다"고 직격했다.

이와 함께 이 교수가 공개한 징계청원서에는 '허위사실 유포 및 인신공격'이 청원 요지로 쓰여 있고, "이 후보에 대한 허위사실을 유포함과 동시에 모욕적인 언사로 명예를 실추시키고 있다"고 적시됐다.

민주당은 이 교수가 페이스북 등에 '기본소득 포퓰리스트가 이런', '대장동 부동산 불로소득 게이트의 당사자', '이재명 후보의 강압적 승리가 확정됐다', '이재명 후보와 민주당 주류는 협소한 정략적 이기심에 매몰되어' 등과 같은 표현을 사용한 점을 문제 삼았다.

이를 두고 진 전 교수는 이 후보를 향해 "위대하시며 영명하시며 민족의 태양이시며 그 이름 길이길이 빛나실 이재명 수령님 만세"라고 비꼬았다.

아울러 "민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당"이라며 "벌써 송영길 민주당 대표가 이재명 동지 따라 배우기 운동을 펼치고 있다"고 지적했다. 이는 송 대표가 최근 이 후보의 저서를 공유하며 이른바 '이재명 공부하기'를 권하고 있는 것을 지적한 것으로 보인다. 송 대표는 지난 19일 페이스북에 "이재명을 공부해주세요. 아는 만큼 다시 보이게 될 것"이라고 한 데 이어 20일에는 기차 안에서 이 후보의 저서를 읽는 사진을 찍어 올렸다.

한편 최근 중앙선거관리위원회 산하 인터넷선거보도심의위원회는 이 후보에 대한 진 전 교수의 발언이나 글을 그대로 인용 보도한 일부 언론에 '주의', '공정보도 협조요청' 등의 조치를 취했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr