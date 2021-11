삼성물산 패션, 2021년 동반성장데이 개최

[아시아경제 이승진 기자] 삼성물산 패션부문은 서울 강남구 도곡동에 위치한 본사 사옥에서 12개 협력업체 대표들을 초청해 ‘2021년 동반성장데이’ 행사를 개최했다고 25일 밝혔다.

삼성물산 패션부문은 협력사와의 상생협력을 바탕으로 공정거래에 앞장서고 함께 성장해 가는 문화를 정착시키고자 지난 2016년부터 매년 동반성장데이 행사를 진행하고 있다.

올해는 작년에 이어 코로나19 상황을 감안해 최우수 및 우수 협력사로 선정된 12개 회사 대표와 이준서 삼성물산 패션부문장, 주요 브랜드 사업부장, 팀장 등 총 30여 명이 참석한 가운데 소규모로 진행했다.

삼성물산 패션부문은 스코브데님워크숍 등 최우수·우수 협력사에게 시상금과 현판, 자녀 장학금 등을 증정하면서 소통의 시간을 갖고 동반성장 의지를 다졌다.

이준서 삼성물산 패션부문장은 “지난해부터 코로나19의 어려운 상황 속에서 협력사들과 깊은 신뢰와 긴밀한 소통을 바탕으로 당면한 위기를 지혜롭게 극복해왔다”라며 “앞으로도 ‘고객 만족’의 공동 목표 아래 협력사와 든든한 동반자로서 함께 고민하고 성장해 나가겠다” 라고 말했다.

