KC코트렐, 110억원 규모 CB 발행

KC코트렐은 운영자금 조달을 위해 110억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 24일 공시했다. 표면과 만기 이자율은 각각 1.0%, 2.0%다. 전환가액은 6826원이며 전환 청구 기간은 내년 11월26일부터 2024년 10월26일이다. 사채 만기일은 2024년 11월 26일이다.

