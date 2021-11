[기하영의 생활 속 카드]"수능 끝"…카드사 혜택도 챙기세요

무이자할부·캐시백 등 혜택

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

카드사들이 대학수학능력시험(수능) 수험생들을 위해 이벤트를 선보입니다. 예전만큼 대대적인 마케팅은 없지만 쇼핑과 여행 등에서 혜택을 제공하고 있습니다.

신한카드는 수험생들을 위해 다양한 가맹점에서 무이자 할부 이벤트를 진행합니다. 온라인 쇼핑 업종에서는 2∼7개월, 모든 백화점과 LG전자·삼성전자 등 가전 관련 가맹점에서는 2∼6개월 무이자 할부 서비스를 제공합니다. 이마트 등 주요 할인점, 의류 및 아웃도어 관련 전 가맹점에서는 2∼3개월, 면세점·여행·항공 업종에서도 2∼6개월, 호텔도 3개월 무이자 할부 서비스를 이용할 수 있습니다.

수능 후 입학 전까지 자기 계발을 계획하고 있다면, 신한카드의 학원업종 2∼6개월 무이자 할부를 이용하는 것도 방법이 될 수 있습니다. 신한 신용카드로 다음 달 31일까지 이벤트 적용 가맹점에서 해당 개월 수 할부로 5만원 이상 결제하면 자동으로 무이자 할부가 적용됩니다.

수능을 마친 수험생들에게는 모든 가맹점에서 캐시백 혜택을 제공하는 롯데카드 '라이킷 올' 체크카드도 유용합니다. 이 카드는 국내 모든 가맹점에서 0.2% 캐시백을 무제한 제공하는 것이 특징입니다. 지난달 실적이 30만원 이상일 땐 한 달 동안 주말이나 공휴일에 0.2% 추가 캐시백도 제공합니다.

하나카드는 어드벤처 제휴카드 대상 종합이용권 구매 시 롯데월드 이용권을 할인해주며, 서울랜드 파크 이용권 구매 시 63% 할인 혜택을 줍니다. 비씨카드는 최근 젊은 층이 많이 찾고 있는 을지로 지역 내 150여곳의 음식과 카페 전문점에서 결제할 경우 최대 3000원까지 할인 혜택을 제공합니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr