[포토]오승록 노원구청장, 청소년 동아리 발표회 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 20일 오후 4시30분 노원구청 대강당에서 열린 청소년 동아리 발표회에 참석했다.

이번 발표회는 청소년 동아리 ‘마중물 프로젝트’ 한 해 활동을 마무리하는 자리로 프로젝트에 참여한 66개의 청소년 동아리를 격려하고 미래를 응원하기 위해 마련했다.

발표회는 청소년 사회자의 오프닝 인사와 ‘고등래퍼’, ‘쇼미더머니’에 출연한 래퍼 서출구의 축하 공연 및 강연으로 시작해 내빈소개, 구청장 인사말, 우수 활동 동아리 표창, 동아리의 활동 발표 및 공연으로 이어졌다.

2021년 활발한 동아리 활동 보여준 청소년들은 준비한 영상과 치어리딩, 댄스, 보컬 무대로 지난 1년 간의 성과와 감상을 나누었으며, 퀴즈 대회 등 이벤트에 참여, 친목을 다지는 시간을 가졌다.

발표회는 코로나19 재확산을 방지하기 위해 방역수칙을 준수하는 가운데 진행, 참석하지 못한 청소년들을 위해 유튜브로 생중계했다.

오승록 노원구청장은 “한 해 동안 멋진 활동을 보여준 마중물 동아리에 축하의 말을 전한다”면서 “앞으로도 청소년이 휴식을 취할 수 있는 공간들을 조성, 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr