[아시아경제 이민지 기자] 엠아이텍 엠아이텍 179290 | 코스닥 증권정보 현재가 5,220 전일대비 140 등락률 +2.76% 거래량 2,032,420 전일가 5,080 2021.11.19 14:53 장중(20분지연) 관련기사 엠아이텍, 식도 스텐트 美 FDA 품목 승인엠아이텍, 식도 스텐트 2종 美 FDA 품목 승인엠아이텍, 보통주당 60원 현금배당 결정 close 은 HANAROSTENT Esophagus Asymmetric이 미국 보건당국(FDA)로부터 품목허가를 취득했다고 19일 공시했다.

이 제품은 스텐드로 식도에서 악성협착의 완화와 식도누공의 폐색에 사용된다. 회사 측은 “미국 내 정식 수출이 가능함에 따라 관련 법령을 참고하는 미국 포함 기타 해외 국가 수출 판매를 진행할 수 있다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr