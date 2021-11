[아시아경제 이민지 기자] 비엠티 비엠티 086670 | 코스닥 증권정보 현재가 11,100 전일대비 150 등락률 -1.33% 거래량 48,742 전일가 11,250 2021.11.19 14:52 장중(20분지연) 관련기사 비엠티, 3Q 영업손실 20억원…적자전환비엠티, ‘스마트팩토리 어워드’ 에너지관리솔루션 부문 기술혁신대상 수상비엠티, 세계 5대 조선기자재전 ‘코마린’ 참가…“LNG선 발주 증가 수혜“ close 는 340억원 규모로 부산 장안 본사와 2공장 통합이전을 추진한다고 19일 공시했다. 투자 목적은 생산 캐파 증설을 위한 것이다.

