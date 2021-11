[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 3,805 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,580 2021.11.19 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close =타법인증권 취득자금 마련을 위해 300억원 규모로 유상증자 결정.

◆이지스밸류플러스리츠=이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분 100% 3억원에 취득.

◆ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 207,000 2021.11.19 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차, 자사주 5045억원 매입…"주주가치 제고"현대차·기아, 유럽시장 전기차 판매량 10만대 돌파전기 SUV 탄 현대차·기아, LA 떴다 close =주주가치 제고를 위해 4423억원 규모로 자사주 취득 결정.

◆ SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 45,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,500 2021.11.19 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"SGC에너지, 4분기 역대급 실적 예고"SGC에너지, 오는 27일 기업설명회 개최[클릭 e종목]"SGC에너지, 숨겨진 유가 상승 수혜주" close =데콘플러스가 산업은행으로부터 차입한 1700억원에 대해 채무보증을 결정.

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 40,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,350 2021.11.19 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일GS건설, 부산 당감 재건축정비사업 시공자 선정[클릭 e종목] “대우건설, 푸르지오 브랜드의 경쟁력 재확인” close =서울시 강남구 대치동 현대아파트 리모델링 사업 시공자 선정, 공사 예정금액은 2734억원 수준.

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,050 2021.11.19 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 계룡건설, ‘메종 드 엘리프 송산’ 16일 청약 접수계룡건설산업, 1481억 규모 수원덕산병원 신축공사 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 산업=영등포 1의2 재정비촉진구역도시환경정비사업을 777억 규모로 수주했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr