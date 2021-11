GC녹십자 오창공장, 대한민국 안전대상 행안부장관상 수상

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 3,500 등락률 -1.51% 거래량 66,761 전일가 232,500 2021.11.18 16:15 장중(20분지연) 관련기사 국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다'폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'GC녹십자 독감치료제 '페라미플루', 영유아 투여 허가 얻어 close 는 자사 오창공장이 ‘제20회 대한민국 안전대상’에서 행정안전부 장관상을 수상했다고 18일 밝혔다. 시상식은 전날 한국프레스센터에서 진행됐다.

오창공장은 충북 청주시 오창읍에 대지면적 13만1959㎡와 건축면적 3만7909㎡에 생산 라인과 각종 실험실, 통합물류센터 등을 갖춘 최첨단 바이오의약품을 생산하는 아시아 최대 규모 시설이다.

녹십자는 오창공장에 안전·보건·환경경영시스템(ISO 14001&45001), 공정안전관리(PSM), 쉬잇시스템(SHE IT SYSTEM) 및 화학물질관리시스템을 도입했다. 또한, 고위험 작업에 대한 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 기반의 모니터링 시스템인 통합방재센터 등 최첨단 소방/방재 시스템을 구축해 안전 투자 실적이 높고 자발적 안전예방 활동 등으로 높은 평가를 받아 이 상을 수상하게 됐다.

임승호 녹십자 생산부문장은 “이번 수상은 모든 임직원들이 안전하고 건강한 오창공장을 만들기 위해 함께 힘써온 결과”라며 “안전·보건·환경의 가치를 최우선으로 생각하는 사업장을 만들기 위해 지속적인 투자와 질적 성장을 추구할 것”이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr