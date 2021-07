[아시아경제 박지환 기자] 진양홀딩스 진양홀딩스 100250 | 코스피 증권정보 현재가 3,310 전일대비 10 등락률 -0.30% 거래량 234,775 전일가 3,320 2021.07.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 선거 예측, 정치 테마주는 이미 알고있다?진양홀딩스, 주당 120원 현금배당 결정 진양물산, 1주당 140원 현금배당 결정 close 는 자회사 진양AMC가 보통주 1주당 500원을 지급하는 현금배당을 결정했다고 21일 공시했다.

배당금 총액은 5억원 규모이다. 배당기준일은 6월30일, 배당지급 예정일은 8월10일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr