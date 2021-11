삼성카드, 'U+ 알뜰폰 파트너스 삼성카드' 출시…"최대 1만6천원 할인"

연말까지 U+ 알뜰폰 통신료 정기결제 신청 시

36개월간 월 최대 1만9000원 할인 제공

[아시아경제 기하영 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 34,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 23,935 전일가 34,200 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성카드, 수수료율 개편 여파 제한적삼성카드, 3분기 당기순익 1395억원…전년比 8.9%↑삼성카드, 3분기 영업이익 1934억원…전년比 11.5%↑ close 는 U+ 알뜰폰 파트너스의 통신요금을 할인해주는 카드상품인 'U+ 알뜰폰 파트너스 삼성카드'를 출시했다고 17일 밝혔다. U+ 알뜰폰 파트너스는 'U+ 알뜰모바일', '헬로모바일' 등이 있다.

'U+ 알뜰폰 파트너스 삼성카드'로 U+ 알뜰폰 통신요금을 정기 결제할 경우, 전월 이용금액 및 생활요금 정기결제 이용건수에 따라 통신요금 할인을 월 최대 1만6000원까지 제공한다. 생활요금 정기결제 이용 대상은 아파트 관리비, 4대 사회보험, 생명보험과 손해보험, 코웨이, SK매직 등이 해당된다.

삼성카드는 연말까지 이 카드로 U+ 알뜰폰 통신요금 정기결제를 신청한 고객 대상에 한해 통신요금 할인을 월 최대 1만9000원까지 제공하는 이벤트를 진행한다. 이벤트 혜택은 최초 카드사용 등록일로부터 36개월동안 제공된다.

연회비는 국내전용과 해외겸용(비자) 모두 2만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr