현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손

현대건설-현대자동차-인천국제공항공사-KT-대한항공 5개사 협력

미래 도심항공교통(UAM) 시대 열기 위한 전략적 상호협력 강화

각 사 전문성 기반한 협력 추진으로 UAM 신시장 조기정착 도모

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 600 등락률 -1.18% 거래량 290,699 전일가 50,800 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상현대건설, ‘힐스테이트 평택 더퍼스트’ 12월 분양현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다 close 은 16일 인천 영종도 파라다이스 호텔에서 현대자동차, 인천국제공항공사, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 350 등락률 -1.11% 거래량 386,584 전일가 31,450 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축KT, 해병대와 '5G 스마트 부대' 구축 협약 체결"인터넷·모바일 다합쳐 736원?" KT 보상에 뿔난 고객들 close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,450 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 1,766,072 전일가 30,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한 발짝 더…베트남 경쟁당국, 대한항공-아시아나 기업결합 승인 close 과 ‘도심 항공 모빌리티(UAM·Urban Air Mobility) 산업의 성공적 실현 및 생태계 구축’를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이날 서명식에는 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 600 등락률 -1.18% 거래량 290,699 전일가 50,800 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상현대건설, ‘힐스테이트 평택 더퍼스트’ 12월 분양현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다 close 윤영준 사장과 인천국제공항공사 김경욱 사장, 현대자동차 신재원 사장, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 350 등락률 -1.11% 거래량 386,584 전일가 31,450 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축KT, 해병대와 '5G 스마트 부대' 구축 협약 체결"인터넷·모바일 다합쳐 736원?" KT 보상에 뿔난 고객들 close 박종욱 사장, 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,450 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 1,766,072 전일가 30,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한 발짝 더…베트남 경쟁당국, 대한항공-아시아나 기업결합 승인 close 우기홍 사장 등 5개사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 지난해 9월 체결된 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 600 등락률 -1.18% 거래량 290,699 전일가 50,800 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상현대건설, ‘힐스테이트 평택 더퍼스트’ 12월 분양현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다 close , 현대자동차, 인천국제공항공사, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 350 등락률 -1.11% 거래량 386,584 전일가 31,450 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축KT, 해병대와 '5G 스마트 부대' 구축 협약 체결"인터넷·모바일 다합쳐 736원?" KT 보상에 뿔난 고객들 close 컨소시엄에서 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,450 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 1,766,072 전일가 30,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한 발짝 더…베트남 경쟁당국, 대한항공-아시아나 기업결합 승인 close 이 신규로 참여하여 UAM 산업 생태계의 전(全) 영역을 아우르게 되었으며, 각 사의 전문성을 발휘해 UAM 산업 활성화를 위한 상호협력에 나선다.

5개사는 이번 MOU 협약으로 ▲ UAM 생태계 구축 및 사회적 수용성 증대 활동 협력 ▲ UAM 산업 활성화를 위한 공동 노력 수행 ▲ 5사 UAM 사업 협력 로드맵 공동 추진 및 실증사업 협력 ▲ K-UAM 로드맵 및 UAM팀코리아 활동 공동 수행 등을 통해 긴밀한 협력관계를 구축할 예정이다.

이번 협약은 5개 사간 역할 및 협력방안 정립을 통한 공동 비행실증사업 추진을 골자로 한다. 2025년 도심항공교통서비스 상용운용을 목표로 하고 있는 국토교통부 민관협의체인 UTK(UAM Team Korea)와 협력해 산업육성을 적극 지원한다는 방침이다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 600 등락률 -1.18% 거래량 290,699 전일가 50,800 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상현대건설, ‘힐스테이트 평택 더퍼스트’ 12월 분양현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다 close 은 UAM 이착륙장인 버티포트(Vertiport) 및 제반시설 설계·시공 기술개발과 육상교통과 연계한 모빌리티 허브 컨셉을 개발할 예정이다. 또 이를 바탕으로 UAM 실증사업 시설 구축을 지원할 계획이다.

현대자동차는 UAM 기체개발 및 시험비행 지원, 인천국제공항공사는 인천공항 UAM 인프라 구축·운영 및 실증, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 350 등락률 -1.11% 거래량 386,584 전일가 31,450 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축KT, 해병대와 '5G 스마트 부대' 구축 협약 체결"인터넷·모바일 다합쳐 736원?" KT 보상에 뿔난 고객들 close 는 UAM 통신인프라 및 데이터 플랫폼 개발, 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,450 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 1,766,072 전일가 30,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 “UAM 상용화 속도낸다” KT, 대한항공 등과 신규 협력 체계 구축[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한 발짝 더…베트남 경쟁당국, 대한항공-아시아나 기업결합 승인 close 은 UAM 운항통제시스템 개발 및 여객/물류 운송서비스 실증을 중점적으로 담당한다.

윤영준 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 600 등락률 -1.18% 거래량 290,699 전일가 50,800 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상현대건설, ‘힐스테이트 평택 더퍼스트’ 12월 분양현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다 close 사장은 “미래 신시장인 UAM이 활성화되기 위해 기체, 항공교통, 인프라 시설, 플랫폼 등 이종산업간 공동협력을 바탕으로 UAM 생태계의 선 구축이 필수적”이라면서 “전략적 육성과 기술 개척을 통하여, 도심항공교통 기반의 공중과 지상이 통합된 미래도시 구현을 위해 앞장서겠다”고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr