일진하이솔루스, 3분기 매출액 268억원…전년比 21.9% ↓

[아시아경제 이준형 기자] 일진그룹 산하 수소 전문기업 일진하이솔루스는 올 3분기 매출액이 전년 동기 대비 21.9% 감소한 268억원으로 집계됐다고 15일 밝혔다. 같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각각 4억원, 5억원을 기록했다.

수소사업부는 성장세를 이어갔다. 일진하이솔루스의 올 상반기 수소사업부 매출액은 전년 동기 대비 112% 증가한 407억원을 기록했다. 올 3분기 누적 기준 매출액은 539억원으로 지난해 같은 기간보다 32.3% 늘었다. 주 고객사의 올 3분기 수소자동차 생산이 일시적으로 줄며 공급량도 감소해 성장성이 둔화됐다는 게 회사 설명이다. 주 고객사의 수소자동차 생산은 지난달부터 정상화돼 올 4분기에는 실적이 본 궤도에 진입할 전망이다.

일진하이솔루스 관계자는 "올 3분기 실적은 외부 요인으로 인해 일시적인 감소세를 보였다"면서 "수소자동차 생산 정상화와 더불어 친환경차에 대한 수요가 여전히 높기 때문에 향후 실적 성장이 이뤄질 것으로 보인다"고 말했다.

