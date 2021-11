[아시아경제 이민지 기자] 경농 경농 002100 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 50 등락률 +0.40% 거래량 48,906 전일가 12,450 2021.11.15 14:29 장중(20분지연) 관련기사 경농, 조비 주식 52만주 157억원에 처분 결정전기차 핵심! 제2의 테슬라 ‘ㅇㅇㅇ’ 상장! 주가 고공행진 합니다경농, 955억원 규모 농약구매·납품계약 체결 close 은 농촌진흥청으로부터 농약수입업 영업정지 6개월 행정처분 결정을 받았다고 15일 공시했다.

회사 측은 “2017년 9월 직권등록 취소된 농약 1-MCP 마이크로훈증제와 1-MCP 가스발생훈증제를 폐기를 위한 일시적인 관리 목적으로 보관하고 있는 사실을 농촌진흥청이 실태 파악했기 때문”이라고 말했다.

이어 회사 측은 “행정처분은 처분기간 동안 수입업무 행위를 정지하는 것으로 제조와 판매 업무는 유지된다”고 말했다.

