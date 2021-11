KAI, '두바이 에어쇼' 참가…중동·아프리카·유럽 수출길 공략

FA-50·수리온·LAH 선봬

[아시아경제 유제훈 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 오는 18일까지 아랍에미리트(UAE)에서 개최되는 두바이 에어쇼 2021에 참가, 중동, 아프리카, 유럽 시장을 대상으로 수출 마케팅을 본격화 한다고 15일 밝혔다.

두바이 에어쇼는 격년 단위로 열리는 중동지역 최대 규모의 항공산업 전시회로, KAI는 이번 전시회에 FA-50 경공격기와 수리온 기동헬기, LAH 소형 무장헬기를 선보였다.

KAI는 UAE 고등훈련기 사업에 5세대 전투기 조종사 훈련과 경공격기 임무가 가능하도록 제안할 예정이다. 이를 위해 KAI는 UAE 정부 고위 관계자, 공군 수뇌부 등과 사업 협력방안을 논의하고 한국 공군의 운용을 통해 입증된 FA-50의 우수한 성능과 탁월한 훈련 효과를 소개했다.

또 KAI는 T-50 개발에 참여한 록히드 마틴과 계열 항공기 수출 확대를 위한 공동 마케팅을 전개 중이다. KAI는 이외에도 북미, 오세아니아 등 최근 FA-50에 주목하는 선진국 시장을 대상으로도 신시장 개척을 위한 공동 마케팅을 확대한단 계획이다.

한국 정부 역시 이번 에어쇼에서 FA-50, 수리온, LAH 등 국산항공기 수출을 위한 지원에 나섰다. 강은호 방위사업청장 등 군 관계자들이 UAE 군 관계자를 만나 양국 간 방위산업 협력방안을 논의한 한편, 정부와 KAI는 '국산항공기 수출 팀 코리아' 행사를 열고 1000대 수출 달성을 위한 결의를 다지기도 했다.

안현호 KAI 사장은 "국산 항공기의 우수한 성능과 높은 후속지원 만족도로 기존 수출국들의 재구매가 이어지고 있으며 주변국들의 관심도 증가하고 있다"면서 "정부와 힘을 모아 동남아, 중동, 남미 아프리카는 물론 선진국 시장 개척을 위한 마케팅도 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

