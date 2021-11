[아시아경제 지연진 기자] 대한제당 대한제당 001790 | 코스피 증권정보 현재가 3,360 전일대비 35 등락률 +1.05% 거래량 541,426 전일가 3,325 2021.11.12 14:43 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체 투자 발표! “삼성전자” 국가 반도체 전략 최대 수혜株 close 은 사료 및 사료첨가물 사업부문을 분할해 티에스무지개사료를 신설한다고 12일 밝혔다.

분할기일은 2022년 1월1일이며, 분할되는 회사가 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순물적분할 방식이다.

