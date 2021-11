[특징주]위메이드, 전세계 미르4 트래픽 성장 폭발적…캐릭터 NFT 공개 기대

[아시아경제 박형수 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 189,000 전일대비 8,600 등락률 +4.77% 거래량 1,031,002 전일가 180,400 2021.11.12 11:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등초록뱀미디어, 전략적 파트너 드림팀…"3000억원 자금력, NFT 게임 체인저 될 것" close 주가가 강세다. 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘미르4’가 동시접속자 130만을 돌파했다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

12일 오전 11시1분 위메이드는 전날보다 4.43% 오른 18만8300원에 거래되고 있다.

미르4는 지난달 27일 동시접속자 수 100만명을 넘긴 데 이어 2주만에 180만명을 넘어섰다. 글로벌 게임 플랫폼 ‘스팀’ 동시접속자 수도 10만명에 육박하고 있다.

지난 8월 말 정식으로 출시한 당일 11개에 그쳤던 서버 수는 현재 총 207개까지 증가했다. 서비스 지역은 아시아, 유럽, 남미, 북미, 인도, 북아프리카·중동 권역 등 세계 각지를 아우른다.

최근 대규모 업데이트가 동시접속자수 증가 요인 가운데 하나로 꼽혔다. 캐릭터 대체불가능한토큰(NFT), X드레이코(XDRACO) 아이템 거래소 ‘EXCHANGE BY DRACO’ 등 게임의 재미를 배가시킬 새로운 시스템도 공개를 앞두고 있다.

장현국 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 189,000 전일대비 8,600 등락률 +4.77% 거래량 1,031,002 전일가 180,400 2021.11.12 11:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등초록뱀미디어, 전략적 파트너 드림팀…"3000억원 자금력, NFT 게임 체인저 될 것" close 대표는 최근 다수 회사가 블록체인 게임 개발을 선언하는 현상에 대해 “팔로어가 많다는 것은 우리의 비전이 맞다는 의미"라며 “게임계 기축통화인 위믹스는 많은 게임회사의 계획을 신속하게 구현할 수 있는 준비된 플랫폼”이라고 말했다.

이문종 신한금융투자 연구원은 "열혈강호, 어비스리움, 다크에덴 등 다양한 신작 블록체인 게임 출시를 준비 중"이며 "내년 말까지 100개 게임을 런칭하는게 목표"라고 설명했다. 이어 "SDK 제공을 통해 개발사가 자유롭게 블록체인 게임을 만들 수 있는 플랫폼을 지향한다"며 "내년 미르4 글로벌 매출 유지 여부와 다른 블록체인게임 흥행 여부 등에 따라 적정 시가총액은 큰 폭으로 변할 수 있다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr