포스코인터내셔널 “Senex 에너지 인수 협상 진행”

[아시아경제 이민지 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 280,936 전일가 20,600 2021.11.08 11:06 장중(20분지연) 관련기사 포스코인터내셔널, 3Q 매출 9.1조원…분기 매출 사상 최대치포스코인터내셔널, 3Q 영업익 1485억…전년比 39%↑포스코인터내셔널, BGF리테일 손잡고 해외 리테일 사업 진출 close 은 Senex 에너지의 지분 인수를 위한 협상을 진행 중이며 새로운 인수가격과 독점적 협상권 연장을 제시했고, 이사회도 만장일치로 지지했다고 8일 공시했다. 이어 회사 측은 “Hanckck 에너지와 공동인수 협의 중으로 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하겠다”고 말했다.

