제이준코스메틱, 블랙프라이데이 행사 진행…"위드코로나 특수 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 화장품 전문기업 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 1,105 전일대비 5 등락률 -0.45% 거래량 76,702 전일가 1,110 2021.11.08 10:41 장중(20분지연) close (이하 제이준)은 블랙프라이데이를 맞이해 한 달간 국내에서 대표 및 주요제품의 할인행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서 제이준은 ‘블랙 물광 마스크’ 등 대표 마스크 제품 13종을 28일 간 골고루 사용해 볼 수 있는 ‘28데이즈(days) 마스크 세트’를 비롯해, 올해 상반기 신규 론칭한 ‘오크라 피토 뮤신 스킨케어 라인’ 전 종을 50% 할인하는 등 기초 제품까지 특별한 구성과 합리적인 가격으로 선보일 예정이다.

제이준은 중동 지역에서 선풍적인 인기를 끌었던 ‘아이겔 패치’를 국내 특별 할인가에 판매해 소비자 확대에 나설 계획이다. 제이준의 아이겔 패치는 자연 유래 추출물을 함유해 눈가뿐 아니라 미간, 입가 등 국소 부위의 민감해진 피부를 진정시켜주는 하이드로겔 패치 제품이다.

제이준 관계자는 “이번달부터 시행하는 새 방역체계인 단계적 일상 회복(위드 코로나)에 대한 기대감이 커진만큼 소비심리도 같이 활기를 띌 것으로 예상돼 소비자들에게 합리적 가격구성과 다양한 혜택을 제공하기 위해 이번 행사를 결정했다”며 “이달은 대표적 쇼핑 시즌으로 한국판 블랙프라이데이인 ‘코리아세일페스타’를 비롯해, 미국의 ‘블랙프라이데이’, 중국의 ‘광군제’ 등 다양한 행사가 진행되는 만큼 공격적인 마케팅을 이어나갈 것”이라고 말했다.

한편, 제이준은 한국소비자포럼이 실시하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워드 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 중국 마스크팩 부문에서 최종 후보에 포함됐다. 제이준은 지난 9월 ‘2021 올해의 브랜드 대상’에서 중국 현지 온라인 및 모바일 투표를 통해 ‘중국 소비자가 뽑은 올해의 마스크팩’ 부문에서 5년 연속 1위로 선정된 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr