美·러시아 가스관 잠글 채비…올겨울 난방대란 우려 (종합)

美, 천연가스 가격 61% 급등

셰일가스 생산 확대 막히고 20% 수출 탓…비축량 줄어

난방비 부담 30% 늘어날듯

유럽, 천연가스 가격 3배 폭등

러시아 공급 확대 약속해놓고 고의로 가스 공급량 줄여

러-독 직결 가스관 승인 압박 의도

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 김수환 기자] 겨울 난방철을 앞두고 천연가스 가격이 치솟으면서 난방대란이 우려되자 미국과 러시아 등 에너지 수출국들이 가스관을 잠글 채비를 하고 있다. 올겨울에 강추위가 엄습해 자원 수출국들이 수출 제한에 나서면 한국은 물론, 전 세계적인 에너지 파동마저 우려된다.

美, 가스 가격 급등하자 "수출 탓"

월스트리트저널(WSJ)은 7일(현지 시간) 미국의 천연가스 수출이 자국 내 천연가스 가격 상승을 불러오고 있다고 우려했다.

WSJ에 따르면 미국의 천연가스 생산은 2019년 최고 수준과 비교해 4% 정도에 그치고 있지만, 생산량의 약 19~21%가 수출 중이다. WSJ의 보도는 생산분의 상당수가 해외로 수출되다 보니 자국 내 천연가스 공급이 부족해지고 가격이 상승한다는 논리다.

미 에너지청(EIA)도 미국의 천연가스 비축량이 지난 10월29일 기준 전년 대비 8%나 줄었다고 파악했다.

북미지역의 대표적인 천연가스 가격지표인 헨리 허브 가격(Henry Hub Price)은 최근 100만 BTU당 5.516달러까지 치솟았다. 지난해 이맘때의 가격이 100만 BTU당 3달러였던 점을 고려하면 상승률이 61%나 된다. EIA는 올해 천연가스 난방을 하는 가구들의 난방비 부담이 지난해 대비 30%나 늘어날 것으로 추정했다.

미국은 과거 에너지 수출을 금지했지만 셰일 에너지 혁명에 힘입어 2016년부터 석유류 수출을 허용하고 에너지 수출국이 됐다. 미국은 전 세계 천연가스 수출 3위 국가다. 지난해 미국산 천연가스를 가장 많이 수입한 국가는 한국이다.

유가가 상승했는데도 천연가스 생산이 늘지 않고 있는 데는 특별한 배경이 있다. 조 바이든 행정부가 기후변화 대응을 위해 연방정부 소유 토지에서 신규 셰일 시추를 제한한 데다 셰일 산업 투자자들이 배당 확대에 주력하고 있어 생산 확대가 어려운 상황이다.

최근 에너지 부족 현상이 심화하면서 중국과 일본은 저렴한 미국산 천연가스 수입을 추진해왔다. WSJ의 보도는 자국산 에너지 수출에 대한 부정적인 여론을 반영하는 것으로 해석된다.

WSJ는 미국이 대량으로 해외에 천연가스를 공급하면서 공급 압박이 심화하고 미국인들이 막대한 난방비를 지출할 상황에 부닥쳤다고 주장했다.

공급 확대 약속 안 지키는 러

유럽에서는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 약속한 러시아산 천연가스 공급 확대가 아직 이뤄지지 않으면서 가스 가격 폭등 우려가 사라지지 않고 있다.

블룸버그통신에 따르면 이날 러시아의 국영 에너지기업 가스프롬이 우크라이나와 폴란드를 경유하는 대유럽 가스관의 추가 용량 확보를 위한 경매에 참여하지 않은 것으로 전해졌다.

현재 유럽 시장에선 가스 수요 증가, 유럽 내 가스 비축분 감소, 풍력 발전량 감소 등으로 올 초 대비 천연가스 가격이 3배 이상 폭등하며 에너지 위기가 벌어지고 있다. 유럽 당국은 가스 공급난의 원인으로 러시아 정부의 의도적인 공급 물량 통제 때문이라고 지적했다.

앞서 유럽은 러시아가 최근 완공한 러시아·독일 직결 가스관 ‘노르트 스트림-2’에 대한 유럽 당국의 조속한 승인을 압박하기 위해 고의로 가스 공급량을 줄이고 있다는 의혹을 제기하고 있다.

이에 푸틴 대통령은 이달 8일까지 유럽지역에 천연가스를 공급하겠다고 밝힌 바 있다. 하지만 약속한 날짜를 하루 앞둔 시점까지도 약속은 지켜지지 않고 있다. 스웨덴의 전력회사 바텐팔의 프랭크 반 두른 트레이딩 부문장은 지난주 "8일부터 가스 추가 공급이 이뤄지지 않는다면 가격 급등이 나타날 것"이라고 경고했다.

블룸버그통신은 "특히 겨울을 앞두고 수요 증가가 예상되는 상황에서 현재 유럽 내 가스 비축분이 평소 대비 상당히 줄어든 상태"라고 지적했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr