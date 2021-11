[아시아경제 송화정 기자] 롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 26,750 전일대비 400 등락률 -1.47% 거래량 9,614 전일가 27,150 2021.11.08 09:33 장중(20분지연) 관련기사 위기의 롯데쇼핑 … "구조조정 속도 더 낸다"[클릭 e종목] 롯데하이마트, 온라인 쇼핑 매출 비중 확대…분할매수 ‘유효’롯데하이마트, ‘한샘’ 경영권 인수 PEF에 500억 출자 close 가 올해 3분기 실적 부진에 장중 52주 신저가를 기록했다.

8일 오전 9시8분 기준 롯데하이마트는 전일 대비 350원(1.29%) 하락한 2만6800원에 거래됐다. 장중 2만6750원까지 하락하며 52주 신저가를 기록했다.

3분기 시장전망치(컨센서스)를 하회한 실적을 기록하면서 주가가 약세를 보이는 것으로 풀이된다. 롯데하이마트의 3분기 매출은 전년 동기 대비 0.7% 감소한 1조403억원, 영업이익은 같은 기간 9% 줄어든 509억원을 기록해 컨센서스를 하회했다. 박종렬 현대차증권 연구원은 "지난해 높은 기저효과로 인해 3분기 실적은 당초 전망치를 하회하며 부진했다"면서 "수익 예상을 낮춰 목표주가를 기존 4만4000원에서 3만9000원으로 하향 조정한다"고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr