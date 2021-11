[아시아경제 박종일 기자] 지난 4일 오후 신정1동 주민센터에서 열린 양천장수문화대학 어르신 디지털 교육시간에 수강생들이 첨단 AI 로봇 리쿠와 함께하는 즐거운 학습시간을 보냈다.

이날 어르신들은 친근감 있고 귀여운 AI 로봇 리쿠를 통해 마냥 어렵게만 느껴지는 스마트폰, SNS 활용법을 배우며 자신감을 가지게 됐다.

양천구는 위드코로나를 맞아 어르신들의 행복한 문화생활 지원을 통해 일상회복을 돕기 위해 11월 말까지 모든 동 주민센터에서 제31기 양천장수문화대학을 운영하고 있다.

