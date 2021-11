"숙박대전 쿠폰 받으세요"…위메프, 국내 여행객 위한 할인행사

[아시아경제 김보경 기자] '위드 코로나'로 여행 수요가 크게 증가하는 가운데 위메프가 국내 여행객을 위한 할인 행사를 진행한다.

위메프는 국내 여행 수요 창출로 내수 경제 활성화를 위해 문화체육관광부, 한국관광공사와 손잡고 '2021 대한민국 숙박대전 전국편 1부'에 참여한다고 4일 밝혔다.

오는 9일부터 다음달 23일까지 열리는 숙박대전 전국편 1부에서는 호텔·리조트·콘도·펜션 등 4000여 국내 숙박 상품을 선보인다.

주요 상품은 강원도 소재 스카이베이호텔 경포, 소노호텔앤리조트, 오크밸리리조트와 스테디셀러 여행지인 제주도 내 롯데호텔 제주 등이다.

행사 기간 국내 숙박 상품을 예약하면 최대 8만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 먼저 예약 금액에 따라 혜택을 제공하는 대한민국 숙박대전 쿠폰(7만원 이하 2만원 할인, 7만원 초과 3만원 할인)을 지급한다.

여기에 위메프 유저만을 위한 5% 쿠폰 또는 선착순 지급하는 10% 카드 할인을 중복 적용할 수 있다. 상품별로 조식 제공, 사우나 이용권 등 추가 혜택도 제공한다.

숙박대전 쿠폰은 위메프 앱과 홈페이지에서 오는 9일 오전 10시부터 선착순 지급하며 1인당 1회 발급 받을 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr