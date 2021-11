담양군 ‘AI-IoT 기반 비대면 어르신 건강관리 시범사업’ 선정

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 복지부가 주관한 AI-IoT 기반 어르신 건강관리 시범사업 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

AI-IoT 기반 어르신 건강관리 시범사업은 어르신에게 스마트 기기(손목시계형 활동량계, 블루투스 연동 혈압·혈당·체중계 및 AI 생활 스피커)를 이용해 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 돕는 비대면 건강관리 서비스다.

사업 대상자는 손목시계형 활동량계, 블루투스 혈압·혈당계 등 다양한 건강측정기기를 받게 되며, 기기로부터 수집된 데이터를 통해 보건소 전문 인력이 비대면 건강관리를 도울 뿐만 아니라 스마트 기기와도 친해질 기회를 제공한다.

군은 이번 선정에 따라 내년도부터 본격적인 서비스를 시작할 예정이다. 사업 대상은 건강행태개선이 필요한 65세 이상 어르신이며, 본인 소유의 스마트폰을 가지고 있어야 한다.

군 관계자는 “코로나19로 인해 건강관리의 어려움을 겪는 어르신이 많았는데 공모 선정을 통해 감염병 발생을 예방하고 체계적인 건강관리가 가능할 것으로 보인다”고 말했다.

