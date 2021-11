김정태 하나금융 회장, 5연임 질문에 손사래…"의지 없다"

김 회장, 임기 내년 3월 만료

[아시아경제 김진호 기자] 김정태 하나금융그룹 회장은 3일 자신의 5연임 가능성을 묻는 기자들의 질문에 "의지가 없다"며 손사래를 쳤다.

김 회장은 이날 서울 중구 명동 은행회관에서 열린 정은보 금융감독원장과 주요 금융지주 회장과의 간담회 자리에서 이같이 답했다.

김 회장은 '연임 의지가 있느냐'는 기자들의 질문에 "없습니다"라며 짧고 굵게 두 번 답했다. 또 '연임을 안하는 것이냐'는 추가 질의에는 손을 좌우로 흔들어보였다.

앞서 김 회장은 지난 3월 4연임을 확정지었다. 지난 2012년부터 10년째 회장직을 이어오는 김 회장의 임기는 내년 3월까지다. 하나금융 지배구조 내규에 따르면 회장의 나이는 만 70세를 넘길 수 없다. 김 회장은 올해 만 69세다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr