소프트캠프 '악성 파일 업로드 대응' 부문 가트너 리포트 등재

[아시아경제 이민지 기자] 소프트캠프는 글로벌 정보기술(IT) 시장조사기관 가트너에서 발행한 ‘악성 파일 업로드로부터 웹 애플리케이션 보호’ 보고서에 CDR 벤더로 등재됐다고 2일 밝혔다.

가트너는 이번 보고서에서 악성 파일 업로드로부터 웹 어플리케이션을 보호할 수 있는 방안에 대해 제시했다. 그 일환으로 △파일 형식을 필요한 최소로 제한할 것 △허용된 파일 형식의 경우 기본적으로 멀웨어 업로드 위험을 제한하는 네 가지 옵션을 설명했다. 네 가지 옵션 중 CDR을 첫 번째로 언급했는데 가트너는 콘텐츠를 무해화 하는 CDR을 최고의 보안을 제공하는 옵션이라고 내다봤다.

보고서는 “상당한 대기 시간 없이 업로드된 파일에서 모든 위협을 제거한다”며 “알려진 위협 탐지에 의존하지 않기 때문에 완전히 새로운 공격 유형에 대해서도 보호할 수 있다”고 설명했다.

소프트캠프는 본 보고서에서 CDR 공급업체로 보티로(Votiro), 옵스왓(OPSWAT)과 같은 글로벌 기업들과 함께 등재되면서 글로벌 기술력을 입증했다. 배환국 소프트캠프 대표이사는 “이번 등재를 통해 소프트캠프가 갖는 CDR 기술 자체에 대한 역량이 입증되었을 뿐 아니라 세계적으로 검증된 기관의 리포트에 이름을 올린 것 자체에 의미가 크다고 생각한다”며 “시장 확대에 의미 있는 이정표가 될 것”이라고 포부를 밝혔다.

