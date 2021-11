폴라리스그룹, 블록체인 전문 계열사 ‘폴라리스쉐어테크’ 설립…"블록체인 신사업 발굴"

[아시아경제 유현석 기자] 폴라리스그룹이 블록체인 사업 전문 계열사를 설립해 블록체인 신사업에 본격적인 시동을 건다.

2일 폴라리스그룹은 블록체인 사업 전문 계열사 ‘폴라리스쉐어테크(Polaris Share-tech)’를 설립했다고 밝혔다. 블록체인 관련 사업을 추진하고 있는 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,610 전일대비 40 등락률 +1.56% 거래량 3,080,821 전일가 2,570 2021.11.02 10:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“폴라리스오피스, 네이버 웨일북과 함께 고성장 전망”폴라리스오피스, 네이버와 전략적 파트너십… 웨일에 ‘웹 오피스’ 연동폴라리스오피스 “3회차 CB 잔액 중 대부분이 대주주 물량…오버행 부담 없어” close 를 필두로 폴라리스우노 폴라리스우노 114630 | 코스닥 증권정보 현재가 5,010 전일대비 95 등락률 +1.93% 거래량 37,287 전일가 4,915 2021.11.02 10:26 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스우노, 2분기 영업이익률 12.86%…“합성사 부문 사상최대 실적”폴라리스오피스, 드롭박스와 ‘폴라리스 오피스 웹 한글’ 연동… 협력체제 구축[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일 close 등이 공동 출자했다.

폴라리스쉐어테크는 폴라리스그룹의 블록체인 관련 사업, 기술 연구개발 및 플랫폼 개발을 담당하는 신설 법인이다.

폴라리스오피스 관계자는 “관계사 폴라리스쉐어테크를 통해 블록체인 사업 역량을 더욱 강화하고 관련 신규 사업 추진에도 속도를 낼 것”이라며 “오피스 소프트웨어 ‘폴라리스 오피스’ 기반의 지식공유 블록체인 플랫폼 ‘폴라리스쉐어’ 개발을 전담해 폴라리스쉐어가 빠르게 서비스될 수 있도록 할 계획이다”고 밝혔다.

한편 폴라리스오피스는 블록체인 관련 사업을 본격화하기 위해 NFT(대체불가토큰) 코인 거래 플랫폼을 개발하고 자회사 아이앤브이게임즈가 개발한 게임의 아이템을 활용한 NFT 코인 개발도 추진 중에 있다.

폴라리스오피스, 폴라리스웍스 폴라리스웍스 123010 | 코스닥 증권정보 현재가 1,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 228,905 전일가 1,800 2021.11.02 10:29 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스웍스, 픽셀플러스와 12억 규모 공급 계약폴라리스웍스, 픽셀플러스에 차량용 이미지센서 패키지 공급[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일 close , 폴라리스우노 등의 폴라리스그룹은 블록체인을 비롯한 임대형 이동식 학교 건물(모듈러 교사) 등 신사업 모델 개발을 통해 계열사간 사업 시너지 확대 및 신성장동력 발굴에 적극 나서고 있다.

