[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 종편 TV에서 ‘강철부대 박중사’로 이름난 특전사 출신 유튜버 박수민 씨가 성범죄 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

1일 부산경찰청 사이버수사대는 여성 신체사진을 불법촬영해 유포한 혐의(성폭력처벌법 위반)를 받는 박수민 씨 사건을 검찰에 송치했다고 밝혔다.

경찰은 박씨를 내사하다 범죄 혐의가 있는 것으로 보고 피의자로 입건해 수사해왔다.

지난 4월 한 공중파 방송 프로그램에서 ‘박 씨가 결혼한 사실을 숨기고 사귀던 여성의 신체를 촬영해 유포했다’는 의혹을 제기했고 이후 온라인에서 성범죄 수준이라는 비판 여론이 확산됐다.

박 씨는 지난 6월 유튜브 영상을 통해 의혹을 반박하면서 “해당 여성을 알게 된 지 6개월 후 그만 만나자고 했더니 협박이 시작됐다”며 혐의를 부인했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr