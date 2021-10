조인성·한효주·류승룡·차태현·류승범 등 출연

디즈니플러스(+) 오리지널 '무빙'에 유명 배우들이 대거 출연한다. 조인성(김두식役)을 비롯해 류승룡(장주원役), 한효주(이미현役), 차태현(전계도役), 류승범(프랭크役), 김성균(이재만役), 김희원(최일환役), 문성근(민용준役), 이정하(김봉석役), 고윤정(장희수役), 김도훈(이강훈役) 등이다. 디즈니+는 출연진 등 이 드라마의 주요 정보를 29일 공개했다. '무빙'은 초능력을 숨긴 채 현재를 살아가는 아이들과 아픈 비밀을 숨긴 채 살아온 부모들이 거대한 위험에 함께 맞서는 초능력 액션 히어로물이다. 강풀 작가의 동명 웹툰을 뼈대로 박인제 감독이 연출한다. 제작은 스튜디오앤뉴에서 맡는다. 내년 하반기 공개 예정.

