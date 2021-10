한은, 내달 1일부터 온라인 외환심사 시스템 운영

한은 "효율적인 외환심사 서비스를 제공"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 내달 1일부터 온라인 외환심사 시스템을 운영한다고 29일 밝혔다. 민원인의 편의를 제고하고, 외환심사 업무의 효율성을 높이겠다는 취지다.

민원인은 상계, 제3자 지급, 일정 기간을 초과하는 지급 등의 일부 외환 거래 신고서를 온라인으로 제출하고 심사가 완료된 후 신고 필증을 출력할 수 있다.

한은은 이번 외환심사 시스템의 도입으로 민원인의 편의성이 제고될 것으로 기대하고 있다. 아울러 민원인이 제출한 신고 서류 간 정합성 분석, 심사 진행 상황 안내, 외환 전산망 데이터 입력 등의 반복 작업의 자동화를 통해 외환심사의 업무 효율성도 높일 계획이다.

시스템을 도입하더라도 이전과 동일하게 한은 본부 또는 지역본부를 방문해 상계, 제3자 지급, 일정 기간을 초과하는 지급 등의 외환거래 신고를 할 수 있다.

한은은 "온라인 외환심사 시스템을 통해 신고할 수 있는 외환 거래 유형을 확대해 나갈 예정"이라며 "인공지능(AI) 기술을 활용해 민원인들에게 보다 효율적인 외환심사 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

