DL이앤씨 3Q 영업익 2589억원…영업이익률 14.3%

[아시아경제 김민영 기자] DL이앤씨가 28일 잠정 실적발표를 통해 올해 3분기 연결기준 매출액 1조8068억원, 영업이익 2589억원이 예상된다고 공시했다. 영업이익율은 14.3%로 건설업종 최상위 수준이라고 밝혔다.

DL이앤씨는 올해 회사 분할과 함께 연간 8300억원의 영업이익 목표를 제시했다. 이번 3분기 누계 기준 영업이익은 6877억원으로 연간 목표의 83%에 해당한다. 주택부문에서 안정적인 원가 구조를 유지하는 가운데 이번 3분기에는 플랜트부문의 도급증액 및 준공 정산 이익이 반영되면서 영업이익이 더욱 개선됐다.

연결기준 신규 수주는 3분기 2조2135억원, 3분기 누계 기준 5조4879억원을 기록했다. 주택부문의 경우 올해 수주 인식이 예정된 다수의 프로젝트들을 확보하고 있고, 해외 플랜트부문에서도 4분기 대규모 해외 플랜트 수주를 기대하고 있다. 회사 측은 이를 통해 올해 수주 목표인 11조5000억원을 달성할 수 있을 것으로 전망했다.

재무 안정성도 건설업종 최고 수준을 유지하고 있다. 2021년 9월말 기준 부채비율은 87%, 순현금액은 9531억원이다. 현금 및 현금성 자산은 연초대비 1108억원 증가한 1조9476억원으로 안정적인 순현금 구조를 보이고 있다.

DL이앤씨는 4분기에도 양호한 이익 추세가 지속되면서 연간 영업이익 목표를 크게 상회하는 실적을 기록할 수 있을 것이라고 전망했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr