합천군, 코로나19 예방접종센터 운영 경과 보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군보건소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종센터가 종료됨에 따라 합천체육관에서 경과보고회를 개최했다고 28일 밝혔다.

이날 행사에는 문준희 합천군수, 배몽희 군의회의장, 대한노인회합천군 이천종 지회장 및 자원봉사단체, 희망일자리 근로자 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘집단면역 80% 조기 달성, 위드 코로나를 향해’라는 주제로 코로나19 예방접종센터 사전교육 영상 관람, 내빈 소개, 코로나 19 예방접종사업 경과보고, 유공자 표창, 격려사 순으로 이뤄졌다.

유공자 표창은 운영기간 동안 헌신적인 활동을 해주신 자원봉사자 1명, 공중보건의사 1명에게 주어졌다. 28일 기준 합천군 코로나19 예방 접종률은 1차 85.1%(3만6637명), 2차 79.7%(3만4346명)이며, 이중 합천군 예방접종센터에서는 2만1300명을 접종했다.

