GS건설 호주 첫 진출…2.7조 규모 도로공사 수주

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설이 호주 건설시장에 첫 진출했다.

GS건설 컨소시엄은 호주 노스이스트링크 민관합작투자사업(PPP) 입찰에 참여해 최종 낙찰자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이 사업은 호주 3대 도시 중 하나인 멜버린시의 북동부 외곽순환도로와 동부도로 간 단절된 구간을 연결하는 것으로, 계약금액은 약 31억7526만 호주달러(한화 약 2조7785억원)에 달한다.

공사는 TBM(Tunnel Boring Machine) 터널 및 개착식 터널 등을 포함한 총 6.5㎞의 편도 3차로 병렬 터널과 이에 따른 환기시설, 주변 연결도로 시공이 주된 내용이다. 사업주는 완공 후 25년 간 운영·유지관리업무를 수행할 예정이다.

GS건설 관계자는 "이번 프로젝트를 발판 삼아 기존의 단순설계, 시공을 담당하던 영역에서 투자·금융조달·운영 등을 포함한 사업 전반의 영역으로 확대해 PPP를 포함한 개발사업 분야에서 글로벌 탑티어로 도약할 것"이라고 밝혔다.

