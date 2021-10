홍준표·윤석열 캠프, 'ARS 당원투표 본인인증' 두고 기싸움

[아시아경제 김대현 기자] 국민의힘 대선후보를 선출하는 본경선의 여론조사 문항이 결정된 가운데 일반 여론조사를 제외하고 나머지 50% 비중을 차지하는 선거인단 모바일·전화 투표 방식을 두고 신경전이 시작됐다. 당 선거관리위원회가 가상대결을 전제로 질문해 '4지 선다'로 답하는 방식의 절충안을 의결했지만, 불만의 목소리가 새어 나오며 '절반의 봉합'에 그친 것이다.

27일 윤석열 캠프 선거대책위원장인 주호영 의원은 이날 기자회견에서 "홍 의원 측이 자동응답시스템(ARS) 전화 투표에 본인 인증 절차 도입을 요청하는 공문을 당 선관위에 보냈다"며 "어르신의 투표를 방해하는 행위를 즉각 중지하라"고 말했다. 사전 등록된 책임당원 번호로 전화를 걸어 당원 여부를 물은 뒤 투표에 들어가는데도 ARS 절차를 복잡하게 만들어 노년층 투표율을 낮추려는 의도가 있다는 취지다.

주 의원은 "(홍 후보에게) 15% 정도 역선택이 있다는 게 여론조사 데이터로 객관적으로 증명됐다"며 "역선택 우려가 전혀 제거되지 않았음에도 홍 의원이 주장해온 4지선다형 질문에 전적으로 동의하고 양보했다"라고 강조했다.

이에 홍준표 캠프 선대위원장인 조경태 의원은 기자회견을 열어 "대리투표 우려가 있는 이상 ARS 본인 인증이라는 안전장치를 반드시 마련해야 한다"며 "조직적 대리 투표가 의심된다는 신고가 당 선관위에 접수됐다"고 주장했다.

조 의원은 "모 캠프에서 당원에게 뿌린 문자 메시지"라며 한 당협위원장이 '문자 투표가 어려운 분은 연락을 주시면 도와주겠다'라는 내용의 단체 문자 메시지를 당원들에게 발송했다고 지적했다. 해당 문자 메시지는 윤석열 캠프 경기 남부권 선거대책본부장을 맡은 이창성 수원갑 당협위원장이 보낸 것이다.

이와 관련해 윤석열 캠프 측은 "문자 투표 대신 모바일 투표를 할 수 있는 방식을 알려주겠다는 뜻"이라고 반박했다.

조 의원은 당 선관위가 본인인증 요구를 기각하자 "도저히 이해할 수 없다"며 "단 한 건의 대리투표라도 발생하면 전체 신뢰도에 영향을 준다"라고 항의했다.

