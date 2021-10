현대로템, 3Q 영업익 79억원…전년동기比 74.6% 감소(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 950 등락률 -3.97% 거래량 1,622,824 전일가 23,900 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 은 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 2.5% 증가한 7104억원을 기록했다고 27일 공시했다. 영업이익은 74.6% 감소한 79억원, 당기순이익은 36.3% 늘어난 62억원으로 집계됐다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 950 등락률 -3.97% 거래량 1,622,824 전일가 23,900 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 은 레일솔루션 부문의 경우 국내외 프로젝트 생산성 증가로 매출 증가세가 지속되고 있다고 설명했다. 올해 3분기 누계 레일솔루션 부문 매출은 1조2083억원으로 전년동기대비 12% 증가했으며 영업이익은 138억원으로 전년동기대비 45% 감소했다.

디펜스솔루션 부문은 올해 3분기 누계 매출이 6415억원, 영업이익이 345억원으로 전년동기대비 각각 12% 증가, 10% 감소했다. 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 950 등락률 -3.97% 거래량 1,622,824 전일가 23,900 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 은 디펜스솔루션 양산사업과 정비사업의 생산성 증가로 안정적인 매출과 손익이 지속되고 있다고 밝혔다.

에코플랜트 부문의 경우 주요 사업 생산 종료에 따른 손익 감소가 발생했다고 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 950 등락률 -3.97% 거래량 1,622,824 전일가 23,900 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 3Q 영업익 74% 감소한 79억원현대로템, ADEX서 수소·무인 기반 미래 무기체계 로드맵 제시외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 은 설명했다. 3분기 누계 매출은 2247억원으로 전년동기대비 27% 줄었으며 영업이익도 지난해 3분기에 비해 45% 줄어든 12억원으로 나타났다.

부문별 3분기 누계 신규수주현황은 레일솔루션의 경우 7405억원, 디펜스솔루션 7064억원, 에코플랜트 2651억원으로 3분기 누계 신규수주규모는 1조7120억원으로 집계됐다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr