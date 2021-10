"물가 더 오른다"…기대인플레이션 9개월째 2%대

27일 '2021년 10월 소비자동향 조사' 발표

내년에도 물가 오름세 지속

석유류·농축수산물·공공요금 상승 전망

한은 "대외리스크 잠재…확진자 수 다시 늘면 소비 위축"

[아시아경제 장세희 기자]국제유가 및 원자재 가격 상승에 기대인플레이션이 2.4%로 9개월째 2%대를 기록했다. 기대인플레이션은 향후 1년간 소비자물가 상승률에 대한 전망치인데, 실제 인플레이션으로 이어질 가능성이 높은 지표다.

27일 한국은행이 발표한 '2021년 10월 소비자동향 조사'에 따르면 기대인플레이션은 2.4%를 기록했다. 지난 2월(2.0%) 이후 9개월째 2%대를 이어갔다. 2019년 9월부터 올해 1월까지 1%대를 기록한 후 오름세가 지속되고 있는 모양새다.

기대인플레이션은 향후 1년간 소비자물가 상승률에 대한 전망으로, 내년 10월에도 물가가 떨어지지 않는다고 본 것이다. 지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식을 보여주는 물가인식도 3개월 연속 2.4%를 기록했다.

향후 1년간 소비자물가 상승률이 2~3%를 기록할 것이라는 응답도 30.9%로 전월 대비 2.7%포인트 올랐다. 3~4%, 4~5% 상승 응답 비중도 각각 0.6%포인트, 0.3%포인트 올랐다. 물가 상승률이 2%대를 상회할 것이라는 분석이다. 소비자물가 상승에 영향을 미칠 주요 품목으로는 석유류 제품(53.0%), 농축수산물(38.6%), 공공요금(38.5%) 등이 꼽혔다.

황희진 한은 통계조사팀장은 "유가에 이어 공공요금까지 오르면서 심리적으로 체감물가가 많이 오른 것으로 보인다"며 "물가 상승 요인이 계속 남아있기 때문에, 추가 상승 가능성은 높은 상황"이라고 분석했다.

백신접종 70% 달성, 위드 코로나(단계적 일상회복)로 전환 영향으로 8월 소비자심리지수(CCSI)는 106.8로 한 달 전보다 3.0포인트 올랐다. CCSI는 소비자동향지수(CSI)를 구성하는 15개 지수 가운데 6개 지수를 이용해 산출하는데 100보다 높으면 장기 평균(2003∼2019년)과 비교해 소비 심리가 낙관적이라는 뜻이다.

하지만 향후 물가 상승과 대외적 리스크 영향으로 소비심리가 하락할 수 있다는 의견도 나온다. 황 팀장은 "물가 상승, 중국의 경기 부진, 미국의 테이퍼링 예고 등의 글로벌 리스크 요인이 남아있다"며 "위드코로나 시행으로 확진자 수가 늘면 소비가 움츠러들 수도 있다"고 밝혔다. 그러면서 "위드코로나에 대한 낙관적 전망과 대외 리스크에 대한 부정적 전망이 상존하고 있다"고 덧붙였다.

정규철 한국개발연구원(KDI) 경제전망실장은 "공급측 요인으로 물가가 오를 경우, 가계 소비와 기업 투자를 제약하는 요인으로 작용하게 된다"고 밝혔다.

