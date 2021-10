속보[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 올해 3분기 누적 연결 당기순이익이 전년동기 대비 53.8% 증가한 1조8264억원을, 은행 별도 순이익은 1조5237억원을 기록했다고 26일 공시했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr