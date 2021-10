[아시아경제 공병선 기자] 코오롱인더스트리( 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 400 등락률 +0.44% 거래량 178,391 전일가 91,300 2021.10.26 14:19 장중(20분지연) 관련기사 "코스피 3000 재돌파, V자 반등은 없겠지만.."코오롱인더, 미쉐린과 파트너십 강화반도체 공정 점유 속도 높이는 日… 국산화 기술 여전히 '품귀' close )는 오는 11월3일 오후 4시 전화회의 방식으로 기업설명회를 개최한다고 26일 공시했다.

설명회는 증권사 연구원 및 기관투자자에게 올해 3분기 경영실적을 발표하는 방식으로 진행된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr