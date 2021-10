삼바 위탁생산 모더나 백신 초도물량, 이번 주 국내 도입

SK바사 위탁생산 AZ 백신 이어 두번째 국내 생산 백신 도입

국내 최초의 mRNA 백신 생산

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스가 위탁생산(CMO)한 모더나 백신 초도생산물량 244만회분이 이번 주 국내에 도입된다.

류근혁 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관(보건복지부 제2차관)은 26일 코로나19 정례브리핑에서 "삼성바이오로직스가 위탁생산한 모더나 백신 초도물량 243만5000회분이 금주 중 국내에 도입될 계획"이라며 이 같이 밝혔다.

삼바의 모더나 백신 생산은 지난 5월 문재인 대통령의 한미정상회담을 위한 미국 순방을 계기로 삼바와 모더나가 맺은 위탁생산계약을 토대로 이뤄졌다. 이후 삼바 생산 백신의 국내 도입 여부를 둘러싸고 정부가 모더나와 지속적인 협의를 이어온 끝에 국내 도입이 결정됐다.

전날 삼바의 백신 제조시설에 대해 식품의약품안전처가 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 인증을 마쳤고, 질병관리청의 신청에 따라 긴급사용까지 같은 날 승인하면서 모더나 백신의 국내 도입이 최종 성사됐다.

이번 도입은 SK바이오사이언스가 CMO 중인 아스트라제네카 백신에 이어 두 번째로, 국내 기업이 생산한 백신을 국민에게 접종하는 두 번째 사례다. 또한 현재 생산이 진행 중인 아스트라제네카, 노바백스, 스푸트니크V에 이어 4번째로 국내 생산되는 백신이다. 특히 첫 메신저리보핵산(mRNA) 백신 생산이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

식약처는 첫 국내 mRNA 백신 생산인 만큼 GMP 평가 및 전 항목 품질검사 등 전문적 검증 절차를 통해 제품을 평가했다는 설명이다. 열에 쉽게 파괴되는 mRNA 백신의 특성을 감안해 전 제조공정에서 무균상태 유지와 같은 관리상황을 면밀히 평가했다.

류근혁 제1총괄조정관은 "이번 도입은 우리나라에서 생산한 백신을 우리 국민이 접종할 수 있도록 민관이 함께 협력한 성과"라며 "코로나19 장기화 상황에서 국내에 안정적인 백신 생산 기반을 마련하는 한편 우리나라가 전 세계 백신 공급에 기여하는 백신 허브로 자리매김하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

