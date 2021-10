[아시아경제 박소연 기자] 미국 테슬라가 호실적을 내면서 협력사인 센트랄모텍 센트랄모텍 308170 | 코스피 증권정보 현재가 30,000 전일대비 2,400 등락률 +8.70% 거래량 4,352,980 전일가 27,600 2021.10.26 10:10 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]센트랄모텍, 국내 최대 알루미늄 컨트롤 암 생산설비…경량화 대표부품센트랄모텍, 외국인 1만 3000주 순매수… 주가 -4.55% close 주가가 강세다.

센트랄모텍은 26일 오전 9시34분 기준 전일보다 4650원(16.85%) 오른 3만2250원에 거래되고 있다.

센트랄모텍은 자동차 부품 중 구동장치 및 현가장치를 생산해 완성차 업체에 납품하는 사업을 영위중이다. 신규 사업으로 볼스크류 등을 발굴하여 사업화하고 있다.

국내 최초로 개발한 알루미늄 컨트롤 암은 국내 최대 규모의 생산시설을 확보하고 있으며, 현대차그룹 외에도 관계사를 통해 해외 완성차 업체에 납품 중이다.

울산, 밀양, 서산 3곳의 생산공장과 종속회사인 센트랄디티에스의 대구 공장에서 생산활동을 진행하고 있다.

시가총액 2755억원, 코스피 528위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr