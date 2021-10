KDI, '동아시아 경제교육 국제학술대회' 개최

[세종=아시아경제 손선희 기자] 한국개발연구원(KDI)은 26일 서울 동대문구 글로벌지식협력단지에서 '동아시아 경제교육 국제학술대회'를 개최한다.

KDI 개원 50주년을 맞아 한국경제교육학회와 함께 마련된 이번 학술대회는 ▲경제교육의 도전과 과제 ▲경제교육 실행 체계 ▲금융교육 발전전략 등으로 나눠 세션별 전문가 발표 및 토론으로 진행된다.

'국가 수준에서 경제교육의 도전과 과제'를 주제로 마련던 첫 세션에서는 한경동 한국외대 교수를 좌장으로 김진영 강원대 교수가 '한국의 국가적 경제과제와 경제교육 방향'을 주제로 발표한다. 또 감지혜 중국 선전하얼빈공업대 교수는 '중국의 경제성장과 경제교육', 미즈노 카츠시 일본 메이지대 교수는 '일본 경제교육 실행의 발자취'를 주제로 각각 발표한다.

두 번째 세션은 '국가 수준에서 경제교육 실행 체계'를 주제로 서은숙 상명대 교수가 좌장을 맡았다. 추쟈오후이 중국교육과학연구원 연구원은 '중국 국민 경제교육 현황과 개선 탐색', 오사카 히로시 일본 도야마대 교수는 '일본의 경제교육 제공 시스템', 이소연 한국교육과정평가원 연구위원은 '한국 경제교육과정의 변천'을 주제로 각각 발표한다.

이어 서중해 KDI 경제정보센터 소장은 마지막 세션 '국가 수준에서 금융교육 발전 전략' 좌장을 맡았다. 구리하라 히사시 일본 도요대 교수가 '일본의 신학습지도요령으로 바라본 금융교육'을 발표하고, 이어 이윤호 순천대 교수는 '한국 금융교육의 과제와 발전전략', 김자봉 한국금융연구원 선임연구위원은 '금융교육의 모멘트'를 주제로 각각 발표한다.

홍장표 KDI 원장은 환영사에서 "코로나19 팬데믹 극복의 출발은 각국 국민의 위기대응 역량을 높이는 것에서 비롯된다"며 "이번 학술대회는 한국을 포함한 동아시아 각국이 처한 상황과 그 속에서 경제교육의 역할을 살피고, 국가 간 연대를 통해 해법을 모색한다는 점에서 각별한 의미가 있다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr