[아시아경제 김진호 기자] 토스뱅크는 25일 오후 이사회를 열어 총 3000억원 규모의 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다. 증자를 통해 총 6000만주가 신규 발행되며, 주당 발행가는 5000원이다.

6000만 주 가운데 보통주는 4500만주, 전환주는 1500만 주다. 기존 주주들의 주식 보유 비율에 따라 배정한다. 주금납입일은 오는 28일로 유상증자를 마치면 토스뱅크의 납입자본은 2500억원에서 5500억원으로 늘어난다.

한편 바리퍼블리카가 보유하고 있던 ‘무의결권 종류주’ 1250만 주는 ‘무의결권 전환주’로 변경한다.

