농협금융, 3분기 누적 순익 1.8조…작년 실적 넘었다(종합)

농협금융, 3분기 누적 순익 1.8조원 기록…3Q 역대 최대

은행·비은행 균형 성장…글로벌 사업 확대 탄력 받을 듯

[아시아경제 이광호 기자]NH농협금융지주가 3분기 누적 당기순이익 1조8247억원이라는 역대 최고 성적표를 받았다. 3분기 만에 지난해 연간 순이익(1조7359억원)을 이미 넘어섰다. 손병환 회장 취임 이후 역대급 실적을 내고 있는 농협금융의 디지털 혁신과 글로벌 사업 확장도 더욱 가속화할 것이란 전망이다.

NH농협금융지주는 올해 3분기 누적 당기순이익 1조8247억원을 달성했다고 25일 밝혔다. 3분기 단일 순이익은 5428억원으로 전년 동기 대비 24.9% 증가했다.

이자이익은 저원가성 예금의 증가와 대출자산의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 5.9% 증가한 6조3134억원을 기록했다. 비이자이익은 1조5331억원으로 전년 동기 대비 30.2% 증가했다.

수수료이익은 전년 동기 대비 17.7% 증가한 1조4265억원을 기록했다. 유가증권과 외환파생손익 또한 변동성 확대에 대응한 전략적 자산운용의 결과로 전년 동기 대비 33.6% 증가한 1조983억원을 기록했다.

자산건전성 지표는 고정이하여신비율 0.37%, 대손충당금적립률 176.30%를 기록하며 양호한 흐름을 이어갔다. 수익성 지표는 자기자본이익률(ROE) 10.57%, 총자산수익률(ROA) 0.60%를 나타냈다.

핵심 자회사인 농협은행의 당기순이익은 1조2375억원으로 전년 동기 대비 10.9% 증가했다. 이자이익은 전년 동기 대비 8.2% 증가했고, 신용손실충당금전입액은 30.4% 감소했다. 고정이하여신비율 0.30%, 대손충당금적립률 187.89%를 기록하는 등 건전성 지표들도 개선됐다.

비은행 계열사 중 NH투자증권은 전년 동기 대비 48.1% 증가한 7425억원의 당기순이익을 기록했다. NH농협생명 1142억원, NH농협손해보험 876억원, NH농협캐피탈 908억원 등 비은행 계열사들도 실적 성장세를 유지하며 NH농협금융의 손익 증대를 견인했다.

농협금융 관계자는 "4분기에 금리와 환율 등의 시장변동성 확대에 전략적으로 대응하고 잠재적 부실자산에 대한 리스크 관리 강화를 지속할 계획"이라며 "질적 성장을 통한 핵심 성장동력 확보, 고효율 경영체질 개선 등 핵심 과제를 중점 수행할 예정이며 이를 기반으로 농업, 농촌 지원 역량을 강화할 방침"이라고 밝혔다.

한편 손병환 회장이 취임 일성으로 밝힌 글로벌 비즈니스 확대와 디지털 혁신도 호실적에 힘입어 더욱 탄력을 받을 것이란 전망이 우세하다. 특히 내년은 농협금융지주 설립 10주년이 되는 해인 만큼 전 계열사에 대한 역량을 총동원할 것이란 관측이다.

실제 손 회장은 지난 5일 글로벌전략협의회를 직접 주관한 자리에서 계열사별 글로벌 사업성과를 돌아보고, 향후 시장 상황과 당면 현안들을 공유했다. 그는 농협금융의 글로벌사업 중장기 목표인 당기순이익 1600억원, 해외점포 13개국 28개 확보를 달성하기 위해 계열사별 네트워크 확대와 해외점포별 사업역량 강화를 중점 추진 할 것을 당부했다.

